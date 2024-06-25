Kaan Ayhan'dan flaş Montella sözleri: Ne bekleyebilirsiniz adam İtalyan

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Kaan Ayhan'dan flaş Montella sözleri: Ne bekleyebilirsiniz adam İtalyan

A Milli Takımımız'ın oyuncularından Kaan Ayhan, teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaan Ayhan Montella'yı övdü

A Milli Takımımız'ın oyuncularından Kaan Ayhan, EURO2024.com'da yer alan açıklamalarında çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaan Ayhan, "İki maçta grupta üç puanımız var. Gürcistan maçıyla iyi başladık. Portekiz maçını iyi bir günde olsaydık kazanabilirdik. Ama Portekiz o gün çok güçlüydü. Önümüzde bir maç daha var ve 6 puana ulaşıp grubu ikinci bitirmek istiyoruz" dedi.

Kaan Ayhan, Montella ile ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"Ne bekleyebilirsiniz? Adam İtalyan. Çok fazla taktik analiz ve sahada çok fazla taktik antrenmanı var. Daha önce hiç bu kadar yoğun taktik antrenmanı yapmamıştım. Biz ondan memnunuz, İtalyan disipliniyle bizi yönlendiriyor. Montella saha içinde ve saha dışında net planları olan etrafındaki herkesin de bu heyecanı paylaşmasını bekleyen bir teknik direktör."

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