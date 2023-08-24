Kaan Urgancıoğlu hamile eşiyle Çeşme'de. Karnı burnunda denize girdi

Kanal D'nin; 7 Mayıs'ta sezon finali yapan Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikâh töreniyle hayatını birleştirmişti.

Kendi aralarında sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınlamıştı.

"AMİN, İNŞALLAH"

Nikahtan kısa bir süre sonra Etiler'de görüntülenen Urgancıoğlu, gazetecilere; "Sizlerin arasında evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilir miyiz?” diye sormuş ve "Çocuk” cevabını alınca, “Amin inşallah” demekle yetinmişti.

MÜJDEYİ VERDİ!

Ünlü çiftten beklenen haber ise önceki günlerde gelmişti. Burcu Denizer, 7 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak bebek beklediğini doğrulamıştı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu müjdeli haberin ardından, ikilinin bir erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

KARNI BURNUNDA DENİZE GİRDİ

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Urgancıoğlu ile Denizer, son olarak geçtiğimiz gün Çeşme'de yer alan bir plajda görüntülendi. Bebek bekleyen çiftten Denizer, karnı burnunda denize girdi.

Sonradan eşine eşlik eden Urgancıoğlu, uzun süre denizde kalarak yaptığı şakalarla ve hareketlerle eşini güldürdü.



