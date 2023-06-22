Kaan Urgancıoğlu ile evlenen Burcu Denizer'den ilk hamle geldi

‘Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Kendi aralarında sade bir törenle evlenen ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınladı.

İstanbul’da aileleri ve dostlarıyla beraber kutlama yapmayı planlayan ünlü çiftin nikâhından karelerin gündem olmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından ikiliye tebrik mesajları yağdı.

SOYADI HAMLESİ

Kaan Urgancıoğlu ile dünyaevine giren Burcu Denizer'den gelen bir soyadı hamlesi, sosyal medyada gündem oldu. Denizer nikah töreninin ardından Instagram hesabındaki adını Burcu Denizer Urgancıoğlu olarak güncelledi.



