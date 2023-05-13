Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi. "Burcu'yu utandırdınız"

Kaan Urgancıoğlu önceki gün sevgilisi Burcu Denizer ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Urgancıoğlu, "Burcu'yu utandırdınız" dedi.

Kaan Urgancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi. "Burcu'yu utandırdınız"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Burcu Denizer, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Gazetecileri bir anda karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan Kaan Urgancıoğlu, "Burcu'yu utandırdınız" dedi.

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Gazetecilerin, 'Çok şıksınız' iltifatına "Size yakalanırsam diye şık giyindim, sizin için yani. Teşekkür ederim. Burcu ile alışveriş yaptık, sonra eczaneye girdik vitamin baktık kendimize" şeklinde karşılık verdi.

Geçtiğimiz günlerde 42 yaşına giren Kaan Urgancıoğlu, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladığını ve gayet keyifli geçtiğini söyledi.

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