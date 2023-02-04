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Kaan Urgancıoğlu'ndan partneri Pınar Deniz'e önemli uyarı

Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Kaan Yıldırım ile Kopenhag tatiline çıkan ve buradan paylaşımlarda bulunan dizi partneri Pınar Deniz'e çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 00:56
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Kaan Yıldırım ile tatilde olan Pınar Denize dizi partneri Kaan Urgancıoğlu çağrıda bulundu

Kaan Urgancıoğlu'ndan partneri Pınar Deniz'e önemli uyarı
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Pınar Deniz'le birlikte Yargı adlı dizide başarılı bir performans sergileyen Kaan Urgancıoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman haber oluyor.

Urgancıoğlu bu defa Yargı dizisinde birlikte rol aldığı partneri Pınar Deniz'e dair bir paylaşımda bulundu.

"SETTE BEKLİYORUZ"

Bir süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile Kopenhag'da tatilde olan Pınar Deniz buradan paylaşımlarda bulundu.

Takipçileri tarafından çok sayıda yorum alan Deniz'in bu karelerine tanıdık bir isim de yorumda bulundu.

Kaan Urgancıoğlu, Yargı dizisinde birlikte rol aldığı partnerinin paylaşımına "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" notunu düştü.

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