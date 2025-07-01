Kaan Yıldırım’dan baba-oğul pozu! Benzerlikleri şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kaan Yıldırım’dan baba-oğul pozu! Benzerlikleri şaşırttı

Babalar Günü’nde oğlu Fikret’in yüzünü ilk kez gösteren ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, şimdi de oğluyla birlikte çekildiği ilk baba-oğul karesini paylaştı.

Bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bu mutluluğu evlilik ile taçlandırmış, geçtiğimiz aylarda ise ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

‘Fikret’ adını verdikleri oğullarıyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift , Babalar Günü'nde oğullarının yüzünü ilk kez göstermişti.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın bu duygusal karesi, sosyal medyada büyük beğeni almıştı. Küçük Fikret'in babasına olan benzerliği kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Yorumlar ise adeta “Kaan Yıldırım yeniden doğmuş”, “Babasıyla tıpatıp aynı!” fikrinde buluştu.

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BABA-OĞULDAN YENİ FOTOĞRAF

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, oğlu Fikret ile birlikte çektirdiği ilk baba-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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