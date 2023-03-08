8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bu zararını kimse bilmiyor. Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Bu zararını kimse bilmiyor. Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Kabak çekirdeğinin fazla tüketilmesi halinde bağırsaklara olan zararı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 11:39
Takip Et

Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Bu zararını kimse bilmiyor. Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike ortaya çıktı
+
Aa
-

Severek tüketilen kabak ve kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmediği biliniyordu. Kabak çekirdeğinin fazla tüketilmesi durumunda bağırsak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.

BAĞIRSAKLARI BÖYLE BOZUYOR

Kabak çekirdeğinin lif bakımından yüksek olduğu bilinmekle birlikte çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.
Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek şiddetli kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketmek tavsiye edilmiyor.
Kabak çekirdeğiyle ilgili bilmeniz gereken bilgiler bu şekildedir. Öğrendiğiniz bu bilgileri arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Böylelikle onlarda kabak çekirdeğinin bilinmeyen bu etkisi hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar.

1 AVUÇ TÜKETMEK GEREKİYOR

Kabak çekirdeğinin günde 1 avuç tüketmenin gerekliliği vurgulandı.

1 avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bazı zararlarının bulunduğunun ifade edilmesi dikkat çekti.

KABAK ÇEKİRDİĞİNİ DENGELİ TÜKETİLDİĞİNDE YARARLARI

-Uykuyu iyileştirir.

-Diyet atıştırmalığı için uygundur.

-Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.

-Antioksidan bakımından zengindir.

-Diyabet riskini azaltabilir.

-Antikanser özellikleri vardır.

-Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.

-Mesane sağlığına faydalıdır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
1
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
2
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
3
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
4
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Astrolojiye göre isimlerin anlamı. Rakamlarla hesaplayın
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
5
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
6
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿2023 model Tofaş Şahin Sport nasıl görünecek? İlk görüntüler ortaya çıktı
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Abdullah Avcı Trabzon'da
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿Çekya'da yeni Cumhurbaşkanı yarın göreve başlayacak
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿6'lı Masa Türkiye'nin risk primini düşürdü
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
﻿OSB Kanununda değişikliğe gidiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.