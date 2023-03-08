Bu zararını kimse bilmiyor. Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike ortaya çıktı

Severek tüketilen kabak ve kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmediği biliniyordu. Kabak çekirdeğinin fazla tüketilmesi durumunda bağırsak sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı.

BAĞIRSAKLARI BÖYLE BOZUYOR

Kabak çekirdeğinin lif bakımından yüksek olduğu bilinmekle birlikte çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabildiğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek şiddetli kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketmek tavsiye edilmiyor.

Kabak çekirdeğiyle ilgili bilmeniz gereken bilgiler bu şekildedir. Öğrendiğiniz bu bilgileri arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Böylelikle onlarda kabak çekirdeğinin bilinmeyen bu etkisi hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar.

1 AVUÇ TÜKETMEK GEREKİYOR

Kabak çekirdeğinin günde 1 avuç tüketmenin gerekliliği vurgulandı.

1 avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bazı zararlarının bulunduğunun ifade edilmesi dikkat çekti.

KABAK ÇEKİRDİĞİNİ DENGELİ TÜKETİLDİĞİNDE YARARLARI

-Uykuyu iyileştirir.

-Diyet atıştırmalığı için uygundur.

-Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.

-Antioksidan bakımından zengindir.

-Diyabet riskini azaltabilir.

-Antikanser özellikleri vardır.

-Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.

-Mesane sağlığına faydalıdır.