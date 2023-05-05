Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır?

Kabak ve kabak çekirdeği sık tüketilen atıştırmalıklardandır. Lif değeri yüksek olan kabak çekirdeğinin faydaları olduğu kadar zararı da bulunmaktadır. Peki, kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır?

Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır?

Kabak çekirdeğinin bilinen faydalarının aksine fazla tüketildiği taktirde sindirim ve bağırsak problemlerine yol açmaktadır. Peki, kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır?

Uzmanlara göre günde bir avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları faydalarını geçiyor.

Kabak çekirdeği, yüksek oranda antioksidan içeriğiyle güçlü bir bağışıklık sistemini teşvik eder. Ancak bu kuruyemiş ne kadar yenirse o kadar güçlü bağışıklığa kavuşturur düşüncesiyle yenmemelidir.

Kavrulmuş ya da kavrulmamış fark etmeksizin günde bir küçük kâseden fazla yenmemesi gerekir. Ancak bağırsak sorunları için tüketildiği durumlarda bu miktarı hekiminize danışmalısınız. Peki, kabak çekirdeğinin zararları neler?

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI NELER?

- Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir.

Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.

- Lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir.

Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek kabızlığa neden olabilir.

- Sindirimi zordur ve ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıklarında semptomları şiddetlendirebilir.

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KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELER?

- Antioksidan bakımından zengindir.

- Diyabet riskini azaltabilir.

- Antikanser özellikleri vardır.

- Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.

- Uykuyu iyileştirir.

- Diyet atıştırmalığı için uygundur.

- Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.

- Mesane sağlığına faydalıdır.

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