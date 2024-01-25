Kabataş-Bağcılar tramvay hattı bakıma giriyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları sebebiyle 25 Ocak ile 3 Şubat arasında saat 23.00'ten 00.00'a kadar sürecek seferlerin Kabataş ile Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılacağı açıklandı.



Çalışmalar süresince 23.00 ile 00.00 saatleri arasında Merter Tekstil Merkezi ile Bağcılar istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz seferlerin yapılacağı belirtilirken, 28 Ocak Pazar günü ise seferlerin normal işletme tarifesine uygun şekilde işletileceği kaydedildi.