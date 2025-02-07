Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri'ne fırtına engeli

Düzenleme: Kaynak: AA
Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri'ne fırtına engeli

Ege Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal etti.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin, Kabatepe'den ise saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

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