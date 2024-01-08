Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi?

Kabe imamlarından olduğu düşünülen bir imamın görüntüsü viral oldu. Secdede namaz öncesi yaptığı el işareti hem merek konusu hem de tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde imamın etrafından Suudi güvenliklerin olduğu imamı koruduğu görülüyor.

Secdede olan imamı iki kez el işareti yapıyor ve ardından ayağa kalkarak birine sarılıyor.

Video, “Bana yine birileri komplo teorisyeni misin diyecek ama Kabe İmamı birine selam gönderiyor yaptığı işaretin manası ne ? bir yere aidiyetini mi belli etmeye çalışıyor? Ayrıca o güvenliğin üstünde ki üniforma da ki göz işareti ne ? Hiç bir şey tesadüf değildir, yorumlarınızı bekliyorum.” notuyla paylaşıldı.

Ancak güvenliklerin üstündeki göz işareti, Suudi Polis teşkilatının simgesidir.

Paylaşıma çok sayıda farklı yorum geldi. Ancak dikkat çeken yorumlardan biri şu oldu:

Bir başka sayfada da bu imamın rejime karşı gelip hapis yattığını bu işaretle hacerül esved i tarif ettiğini söylüyor ne doğru ne yalan bilmiyoruz.