Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi?
Kabe imamlarından biri olduğu iddia edilen görüntüler imamın secdede yaptığı esrarengiz el işareti gündeme oturdu.

Kabe imamlarından olduğu düşünülen bir imamın görüntüsü viral oldu. Secdede namaz öncesi yaptığı el işareti hem merek konusu hem de tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde imamın etrafından Suudi güvenliklerin olduğu imamı koruduğu görülüyor.

Secdede olan imamı iki kez el işareti yapıyor ve ardından ayağa kalkarak birine sarılıyor.

Video, “Bana yine birileri komplo teorisyeni misin diyecek ama Kabe İmamı birine selam gönderiyor yaptığı işaretin manası ne ? bir yere aidiyetini mi belli etmeye çalışıyor? Ayrıca o güvenliğin üstünde ki üniforma da ki göz işareti ne ? Hiç bir şey tesadüf değildir, yorumlarınızı bekliyorum.” notuyla paylaşıldı.

Ancak güvenliklerin üstündeki göz işareti, Suudi Polis teşkilatının simgesidir.

Paylaşıma çok sayıda farklı yorum geldi. Ancak dikkat çeken yorumlardan biri şu oldu:

Bir başka sayfada da bu imamın rejime karşı gelip hapis yattığını bu işaretle hacerül esved i tarif ettiğini söylüyor ne doğru ne yalan bilmiyoruz.

jc.jpg

aaadf.jpg

klskls.jpg

Son Haberler
Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor Ekonomi
Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor
MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli?
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek Gündem
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı Yaşam
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı Dünya
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor Gündem
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor