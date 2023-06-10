Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe'nin örtüsü, Hac mevsiminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 metre yukarı kaldırıldı.

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı

Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı.

Açıkta kalan kısım, pamuklu beyaz kumaşla kaplandı. Hacı adaylarının örtüyü çekiştirdiği, bazılarının ise örtüden parça kestiği belirtilirken, söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. Örtü, Hac mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor.

Öte yandan, özel bir atölyede 250 kişinin dokuduğu Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

(İHA)

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