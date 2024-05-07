Kabe'nin önünde PUBG oynadı. Sosyal medyada tepki gördü

Kaynak: Haber Merkezi
Kabe'nin önünde PUBG oynadı. Sosyal medyada tepki gördü
Oyun bağımlısı olduğu düşünülen bir şahıs, Kabe ziyareti sırasında elindeki telefondan PUBG adlı oyunu açıp oynadı.

Kutsal topraklarda ibadet etmek için ziyarette bulunan bir kişinin, telefonla oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

İbadet gerçekleştirilen sırada bir şahıs, oturduğu yerde elindeki telefonla popüler oyun PUBG'yi oynadı. Kabe’de böyle bir oyunun oynanması, hem dini hassasiyetleri hem de saygıyı ihlal ettiği düşünülerek büyük eleştiri aldı.

Sosyal medyada kimi kullanıcılar, “Allah affetsin” yorumlarında bulunurken, kimileri ise bu alanın Kabe’ye uzak bir yer olduğunu söyledi.

Kullanıcılar, kutsal mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğini ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu söyledi.

1-003.jpg

2-003.jpg

Son Haberler
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı Magazin
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı
Sağanak yağmur caddelerin göle dönmesine yol açtı Gündem
Sağanak yağmur caddelerin göle dönmesine yol açtı
Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin Gündem
Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin
Şansal Büyüka Fenerbahçe’yi bekleyen daha büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: Ali Koç hemen açıklamalı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe’yi bekleyen daha büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: Ali Koç hemen açıklamalı
Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı Gündem
Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı Dünya
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı
Kurban bayramında ikramiye alamayabilirsiniz. Yeni emekli olacaklar bu tarihe dikkat Ekonomi
Kurban bayramında ikramiye alamayabilirsiniz. Yeni emekli olacaklar bu tarihe dikkat