Kabe'nin önünde PUBG oynadı. Sosyal medyada tepki gördü

Kutsal topraklarda ibadet etmek için ziyarette bulunan bir kişinin, telefonla oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu.

İbadet gerçekleştirilen sırada bir şahıs, oturduğu yerde elindeki telefonla popüler oyun PUBG'yi oynadı. Kabe’de böyle bir oyunun oynanması, hem dini hassasiyetleri hem de saygıyı ihlal ettiği düşünülerek büyük eleştiri aldı.

Sosyal medyada kimi kullanıcılar, “Allah affetsin” yorumlarında bulunurken, kimileri ise bu alanın Kabe’ye uzak bir yer olduğunu söyledi.

Kullanıcılar, kutsal mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğini ve bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu söyledi.