Kabil'de terör saldırılarını önleme gerekçesiyle GSM hizmeti 9 saat durduruldu

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, GSM operatörleri, yaklaşık 9 saat boyunca hizmet vermeyi durdurdu.

KAYNAK: AA
Kabil'de terör saldırılarını önleme gerekçesiyle GSM hizmeti 9 saat durduruldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kesintinin, Şiilerin Kerbela şehitlerini anma töreni sırasında olası bir terör saldırısını önlemek için yapıldığı iddia edildi.

Telefon ve İnternet Bağlantısı Yoktu

Kabil’de, yerel saatle 11.00’den itibaren telefon ve internet bağlantısı kesildi. Vatandaşlar, arama yapamadı, mesaj atamadı ve internete giremedi. Kesinti, saat 20.00 sularına kadar devam etti. Kesintinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kerbela Şehitleri Anıldı

Kesintinin, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela’da şehit edilişinin 1384’üncü yılında anma töreni düzenleyen Şiilerin güvenliği için yapıldığı ileri sürüldü. Taliban güçleri, birçok vilayette tören alanlarında güvenlik önlemi alırken, camilerde ise güvenlik tehdidi nedeniyle tören düzenlenmedi.

IŞİD Tehdidi Sürüyor

Terör örgütü IŞİD, son yıllarda Afganistan’da Şiiler ve Taliban mensuplarına yönelik saldırılarını artırmıştı. IŞİD, geçen yıl Kabil’de düzenlediği bir saldırıda 80 Şiiyi öldürmüştü. Ayrıca IŞİD, Taliban ile de çatışma halinde bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Hatay’da ağır hasarlı bina çöktü operatör enkaz altında kaldı Güncel
Hatay’da ağır hasarlı bina çöktü operatör enkaz altında kaldı
İsrail'i 'İç savaş' korkusu sardı Dünya
İsrail'i 'İç savaş' korkusu sardı
ABD'de siyahi şoförün üzerine polis köpeğini salan memur işten atıldı Dünya
ABD'de siyahi şoförün üzerine polis köpeğini salan memur işten atıldı
CHP'li Ali Mahir Başarır Akbelen'de kendisini protesto eden vatandaşa parmak salladı Güncel
CHP'li Ali Mahir Başarır Akbelen'de kendisini protesto eden vatandaşa parmak salladı
Kırgızistan’daki Pobeda Dağı’na tırmanan 4 dağcı aranıyor Dünya
Kırgızistan’daki Pobeda Dağı’na tırmanan 4 dağcı aranıyor
Donald Trump başkanlık seçimleri için gözdağı verdi Dünya
Donald Trump başkanlık seçimleri için gözdağı verdi