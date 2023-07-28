Kabil'de terör saldırılarını önleme gerekçesiyle GSM hizmeti 9 saat durduruldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kesintinin, Şiilerin Kerbela şehitlerini anma töreni sırasında olası bir terör saldırısını önlemek için yapıldığı iddia edildi.

Telefon ve İnternet Bağlantısı Yoktu

Kabil’de, yerel saatle 11.00’den itibaren telefon ve internet bağlantısı kesildi. Vatandaşlar, arama yapamadı, mesaj atamadı ve internete giremedi. Kesinti, saat 20.00 sularına kadar devam etti. Kesintinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kerbela Şehitleri Anıldı

Kesintinin, Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ile 71 kişinin Kerbela’da şehit edilişinin 1384’üncü yılında anma töreni düzenleyen Şiilerin güvenliği için yapıldığı ileri sürüldü. Taliban güçleri, birçok vilayette tören alanlarında güvenlik önlemi alırken, camilerde ise güvenlik tehdidi nedeniyle tören düzenlenmedi.

IŞİD Tehdidi Sürüyor

Terör örgütü IŞİD, son yıllarda Afganistan’da Şiiler ve Taliban mensuplarına yönelik saldırılarını artırmıştı. IŞİD, geçen yıl Kabil’de düzenlediği bir saldırıda 80 Şiiyi öldürmüştü. Ayrıca IŞİD, Taliban ile de çatışma halinde bulunuyor.