Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı

Afganistan güvenlik yetkilileri, Kabil'in ana ticari bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre patlama, çoğunlukla Çinli iş insanlarının kaldığı bir konukevi yakınlarında gerçekleşti. Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı ifade edildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana çok sayıda Çinli iş insanı Afganistan'ı ziyaret ediyor.