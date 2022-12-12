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Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı

Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda başkent Kabil'deki bir otel hedef alındı. Otelde çoğunlukla Çinlilerin ve yabancı turistlerin kaldığı belirtildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:00
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Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı

Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı
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Afganistan güvenlik yetkilileri, Kabil'in ana ticari bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre patlama, çoğunlukla Çinli iş insanlarının kaldığı bir konukevi yakınlarında gerçekleşti. Saldırganların otelin içine girdiği ve rastgele ateş açmaya başladığı ifade edildi.

Patlama ve silah seslerinin duyulduğu bölgeye çok sayıda Taliban mensubu gönderildi.

Taliban mensupları otele giden tüm caddeyi trafiğe kapattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana çok sayıda Çinli iş insanı Afganistan'ı ziyaret ediyor.

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