Kabine bugün toplanıyor. Gündem Gazze ve Emekli zammı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı ve bölgedeki gelişmeler ile memur ve emekli zammı masaya yatırılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kabine bugün toplanıyor. Gündem Gazze ve Emekli zammı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplanacak. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

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