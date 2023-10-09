Kabine bugün toplanıyor. Masada İsrail-Filistin gerilimi ve emekli maaşları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Kabinenin gündeminde İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele ve emeklilere yapılacak zammın olması bekleniyor.

KAYNAK: AA
Kabine bugün toplanıyor. Masada İsrail-Filistin gerilimi ve emekli maaşları var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenleme masada olacak. Bir diğer konu ise İsrail-Filistin gerilimi gündemin önemli maddesi olarak masada yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı çalışma değerlendirilecek. Son hali verilecek düzenlemenin ayrıntılarının toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler de tüm yönleriyle ele alınacak. Enflasyon ve fahiş fiyatlara karşı alınan tedbirlerin yansımaları görüşülecek. Ayrıca 17 Ekim'de Meclis'e sunulacak 2024 Bütçesi üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI GÜNDEMİN ÖNEMLİ MADDESİ OLACAK

Yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları Kabine'nin öncelikli gündem maddelerinden. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile bölgedeki durum değerlendirilecek.

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu ise İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar. Bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar görüşülecek.

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