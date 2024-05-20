Kabine toplandı! Gündemde hangi başlıklar var?

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ve basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimindeki toplantının odak noktası ekonomik konular olacak.

Güncel verilere dayanarak, enflasyonla mücadele ve yüksek fiyatlarla ilgili stratejiler masaya yatırılacak. Ek önlemler tartışılacak. Ayrıca, kamuda tasarruf önlemleri ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler ele alınacak. Ekonomi yönetiminin, bu düzenlemelerle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, soyadı düzenlemesi ve sporda şiddeti önlemeye yönelik 9. Yargı Paketi gibi konuların, yakın zamanda Meclis’e sunulması öngörülüyor. Kabine toplantısında, yargı reformu çalışmalarına ilişkin bir sunum da yapılacak.

Yurt içi ve sınır ötesi terörle mücadele operasyonları ve İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları da gündem maddeleri arasında yer alacak. Ankara’nın, diplomasi çabalarını sürdürürken aynı zamanda Tel Aviv yönetimine karşı yaptırımlar uyguladığı belirtiliyor. Gazze’deki saldırıların durdurulması, ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani koşulların iyileştirilmesi için atılacak ek adımlar da tartışılacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında vefat etmeleriyle ilgili gelişmelerin de toplantıda ele alınması bekleniyor.