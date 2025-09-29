Kabine toplantısı başladı: Hangi konular masada? (29 Eylül 2025)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.37'de başladı.

Kabine toplantısı öncesi gündemde kritik başlıklar yer alıyor. İşte Kabine’de görüşülecek konular...

BM temasları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki temaslarının ardından yoğun bir gündemle toplanıyor. Erdoğan, BM’de Gazze’deki soykırımı vurgulayarak, Suriye ve İsrail’in bölgedeki saldırganlığına dikkat çekmiş, önemli mesajlar paylaşmıştı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği ikili görüşmedeki anlaşmaların etkileri de Kabine’de ele alınacak.Türkiye’nin F-35 programına dönüş talebi, F-16 tedariki ve KAAN savaş uçağının motorlarına yönelik beklentilere ABD’nin yanıtları değerlendirilecek.

Kabine’nin öne çıkan başlıklarından biri, İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze’deki insani kriz olacak. Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımları artırma hedefi masaya yatırılırken, bölgede kalıcı barış ve ateşkes için girişimlerin devam edeceği vurgulanacak.

Enflasyonla mücadele ve alım gücünü artırmaya yönelik sosyal destekler de görüşülecek. Piyasaları dengeleyecek adımlar, çalışanlara yönelik yeni projeler ve tarımsal üretimi destekleyici düzenlemeler ele alınacak.

Kabine’de, TBMM bünyesinde kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun faaliyetleri de konuşulacak. Komisyonun hedefleri doğrultusunda, toplumsal huzur ve güveni kalıcı kılacak politikalar tartışılacak.Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim’de başlayacak 4. yasama dönemi öncesi, Meclis’e sunulacak öncelikli kanun teklifleri de görüşülecek.