Kabine toplanıyor: Masada neler var?

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak olan kabinenin gündeminde, Trump ve BM ile yapılan görüşmeler olacak. Toplantıda F-35 programı ve KAAN’ın motorlarına yönelik gündemin de ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündemi Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında yaptığı görüşmeler olacak.

Toplantıda, Türkiye’nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariği ve KAAN’ın motorlarına yönelik taleplerine ABD’nin verdiği karşılığın değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE MASADA

Kabinede olası eylül ayı enflasyon rakamlarının değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası rezervleri ve faizlere dönük politika da kabinede ele alınacak.

Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin ateşkes önerisi ele alınacak.

