Kabine toplantısı başladı. Yoğun gündemden işte başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında bir çok önemli konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Masada öğretmen atamaları, emekliler ve dar gelirliler için atılacak adımlar yer alacak. Bütçe açığının kapatılması ve kamuda tasarruf gibi konularında görüşülecek konular arasında olacak. masaya gelmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararına ilişkin süreç de değerlendirilecek.

ÖĞRETMENLER MÜJDE BEKLİYOR

Toplantıda atanamayan öğretmenler konusunun değerlerilmesi bekleniyor. Görüşülecek maddeler arasında en önemli konunun öğretmen atamaları olduğu belirtiliyor. Toplantı bitiminde Erdoğan'ın atama yapılacak öğretmen sayısını açıklaması bekleniyor.

Görüşülecek maddeler arasında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele de olacak. Ayrıca terörle mücadele, İsrail-Filistin savaşına müdahale ve İsrail’le ihracatın kesilmesinin Türkiye ekonomisine etkilerinin ise görüşülecek maddeler arasında olması bekleniyor.

Kamuda tasarruf konusunun da masada yer alacağı belirtilirken, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele yöntemlerinin belirlenmesi bekleniyor.