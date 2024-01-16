Kabine toplantısı sona erdi. Gözler Erdoğan’ın açıklayacağı emekli zammına çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de toplandı. Yılın ilk Kabine toplantısı 4 saat sürdü.

Milyonlarca emeklinin beklediği zam duyurusunun bu kabine toplantısı sonrası Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Erdoğan, "Yeni miladi yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SON 5 GÜNDE 78 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Teröristlerin yaptığı saldırıların ardından şehit yakınlarıyla telefonda görüştüğünü belirten Erdoğan, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatları neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Terör örgütlerinin Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemize saldırılar artmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yapılan sınır ötesi operasyonlarıyla Türkiye'yi terör koridoruyla kuşatma senaryosu yapanların planlarını bozduklarını söyleyerek,"Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz" dedi.

"YENİ HAREKATLARLA GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"

Türkiye'nin başarılı sınır ötesi operasyonları yaptığını belirten Erdoğan, "Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız. Söz konusu terörle mücadele olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır, ya da karşımızda. Bu işin ortası yoktur. Bu hususta çok netiz. Terör örgütünü dışardaki destekçileri ve içerdeki uzantılarıyla beraber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz" dedi.

"HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYONLA MÜCADELEMİZDE MİLLETİMİZİN YARDIMINI BEKLİYORUZ"

Hayat pahalılığı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdiğimiz mücadeledir. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Ürettiği ve sattığı malın, verdiği hizmetin enflasyonla doğru olmayan tamahkar anlayışı ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞI ALT SINIRINI 7500 LİRADAN 10 BİN LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Erdoğan emeklilerin dört gözle beklediği emekli zammına değinerek, "Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2004 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 498,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz. SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağkur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifasedesine sunmak istiyoruz. Tüm bu artışların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

Erdoğan,"2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

İhracat hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Geçtiğmiz yıl ihracatta hedeflerimizin üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Dış ticaret açığında gözle görünür kapanma var. İnşallah daha önceki hedeflerimiz gibi bunu da gerçekleştireceğiz. Turizmde de 2023 rakamlarının çok iyi geleceği anlaşılıyor. Mali disiplinden elbette taviz vermeyeceğiz. Deprem sebebiyle artan harcamalara rağmen bütçe açığını öngörülen seviyenin altında tutmayı başardık. Devlet olarak kaynaklarımızı milletimizin yaralarının sarılması ve tehditlerin bertaraf etmesi yolunda seferber ettik. İllerimizi ziyaret ederek hem depremzede kardeşlerimizle kucaklaşacak, hem de teslime hazır konutların anahtarlarını hak sahiplerine inşallah takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Türkiye'nin uzaya çıkacak ilk astronotu hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronomumuzu, büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper kardeşimizin bu yolculuğu milletimiz, gençliğimiz için hayırlı olsun diyorum. Uzay istasyonunda yürüteceği bilimsel çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum. Bu duygularla sizleri, sevgi, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.