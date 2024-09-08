Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler…

Beştepe'de yapılacak toplantıda ekonomi ve dış politika gündemin merkezinde yer alacak.

Ekonomide atılacak adımlar Kabine'nin en kritik gündem maddesi olacak. 5 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, önümüzdeki üç yılın hedefleri gözden geçirilecek. Enflasyonu tek haneye indirme hedefiyle oluşturulan yol haritası toplantının odak noktasında olacak. Bunun yanı sıra yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konularında atılacak adımlar değerlendirilecek.

Dış politikada ise İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ana gündem maddesi olarak öne çıkacak. 11 aydır devam eden çatışmalara yönelik ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama görüşülecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda sürdürülen çabalar ve bölgedeki son gelişmeler de detaylı bir şekilde ele alınacak.

Toplantının diğer önemli gündem başlığı ise terörle mücadele olacak. Hem yurtiçinde hem sınır ötesinde devam eden operasyonlar değerlendirilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarının detayları masaya yatırılacak.

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