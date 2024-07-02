Kabine’deki değişikliğin perde arkası ortaya çıktı. Dikkat çeken 5 saat detayı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana beklenen kabine revizyonunda adım attı.

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki yerine, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu karşısında ağır bir yenilgi alan önceki bakan Murat Kurum’u atadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine ise İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

Özhaseki’nin, Resmi Gazete yayımlanmadan görevi bıraktığını sosyal medyadan açıklaması dikkat çekti. Özhaseki, "affını istemediğini" ve "görevi bıraktığını" vurguladı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, deprem ihaleleri nedeniyle Özhaseki bir süredir çeşitli baskılara maruz kaldı ve sonunda istifa etti. Koca’nın görevden alınmasında ise AKP teşkilatları ve milletvekilleri etkili olduğu iddia edilirken, Erdoğan’ın ilerleyen dönemde kabinede yeni değişiklikler yapabileceği de öğrenildi.

BEKLEMEDEN GİTTİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları sebebiyle görevi bıraktığını Cumhurbaşkanı’na ilettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özhaseki, siyaseti de bıraktığını örtülü biçimde aktardı ve bundan sonra kurulacak aile vakfında görev yapacağını söyledi.

BEŞ SAAT SONRA İSTİFA GELDİ

Özhaseki, gündüz saatlerinde Erdoğan’ın da katıldığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda hazır bulunmuştu. Toplantıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” mesajını paylaşan Özhaseki, bu mesajdan sadece beş saat sonra ise görevi bıraktığını açıkladı.

RANDEVU SİSTEMİ ŞİKAYETLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden alınmasında, AKP Kızılcahamam Kampı’nda yaşanan tartışmaların etkili olduğu gündeme gelmişti.

Özellikle randevu sistemi konusunda gelen yoğun eleştirilere tepki gösteren Koca’nın, Cumhurbaşkanı’ndan destek alamadığı için kırgın olduğu ifade ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre AKP teşkilatları, Koca’dan yakınları için bile randevu alamadıkları için şikayette bulundular.