Kabir azabı denilen diş ağrılarını bitiren ot ortaya çıktı

Ersoy Özdem
Kabir azabı denilen diş ağrılarını bitiren ot ortaya çıktı
Halk arasında kabir azabındandır denilen diş ağrılarına iyi gelen kengel otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Kengel otu, doğal ürünlerin sağlığa faydalarını merak edenlerin dikkatini çeken bir bitkidir.

Kengel otu, diş ağrısı ve diş eti iltihabı gibi sorunlara iyi gelir.

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ

Diş ağrısı, dişin veya diş etinin enfeksiyonu, çürümesi, kırılması veya yaralanması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Diş ağrısının bazı belirtileri şunlardır:

Dişte aşırı duyarlılık

Diş etlerinde kızarıklık veya şişkinlik

Çiğnerken acı hissi

Ağızda kötü koku

Dişin etrafında veya yanağında ödem

Ateşlenme

Kulakta ağrı veya basınç

YABANİ ENGİNARIN SAĞLIĞA YARARLARI

Yabani enginar, mide ve bağırsak sağlığını destekleyen bir bitkidir. Yabani enginarın faydaları arasında şunlar sayılabilir:

Mideyi güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır.

Sinir sistemini rahatlatır ve stresi azaltır.

Bağırsak parazitlerini temizler ve bağırsak hareketlerini düzenler.

Diş ağrısına ve diş eti iltihabına karşı etkilidir.

Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları giderir.

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