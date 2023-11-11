Kabızlık derdinizi bitirecek mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bingöz otu; Kalınbağırsağa tesir eden tahriş edici bir müshildir. Bu şekilde kabızlığını giderici olarak kullanılır.

KABIZLIK NEDİR?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır.

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

Mizacı sıcak olan ihtiyarlar, çocuklar, kalbi zayıf ve hafakanı olanlar bunu kullanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde de kullanılmamalıdır.

Mideye kuvvet verir, bağırsakların rahatsızlıklarını ve kabızlığını giderici olarak kullanılır. Sıcak şeylerle kullanmak iyidir. Pek sıcak olarak dökülmemelidir. Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir. Hamile kadınlar katiyyen içmemelidir.

Bir elma veya ayvanın içini oyup, bu otu doldurduktan sonra kapağını kapatıp, ağaç ile çivilenir, üstünü hamur ile sıvadıktan sonra ekmek pişecek kadar fırında bıraktıktan sonra kullanılır.