Kabızlık neden olur?

Kabızlığın kendisi nadiren uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olsa da, ağrı ve rahatsızlık hastaların yaşam kalitelerini düşürebilir. Sorunu çözmek için birçok kişi reçetesiz satılan müshillere yöneliyor. Bu ilaçlar dışkıyı gevşetir ve vücuttan geçişini kolaylaştırır. Kabızlık ayrıca, ileri yaştaki insanların günlük yaşamlarını yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri birçok ilacın bir yan etkisidir.

KABIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR

KURU ERİK

Araştırmalar, kuru eriklerin kabızlık semptomlarını hafifletebileceğini, dışkı çıkışını iyileştirebileceğini ve son çıkış sürecinin süresini sağlıklı bir şekilde hızlandırabileceğini bulmuştur. Bir fincan kuru erik içinde 12 gram çözünür lif olduğu düşünüldüğünde, bu çok şaşırtıcı değil. Kuru erik ayrıca bileşik sorbitol nedeniyle doğal bir müshil olarak kabul edilir.

KİNOA

Kinoa sadece sizi tok tutmakla kalmaz, aynı zamanda kabızlık semptomlarını önlemenize de yardımcı olabilir.

KARA FASULYE

Rengiyle dikkat çeken kara fasulye, ülkemizde son yıllarda popüler olmaya başladı. Siyah fasulyedeki lif, sindirim sisteminizdeki verimliliği destekleyebilir. Kara fasulye, kabızlığı gideren iyi lif kaynaklarıdır. Siyah fasulyedeki lif sindirilemediğinden, atıkları bağırsaklarınızdan daha hızlı ve verimli şekilde geçirir.

YULAF

Yulaf, beslenmenize daha fazla lif elde etmenin kolay ve sağlıklı bir yolu. Düzenli olarak yulaf yediğinizde, daha az kabızlık görebilir ve daha düzenli bağırsak hareketlerine sahip olabilirsiniz. Bu nedenle, sabahları bir kâse yulaf ezmesini tüketmeyi ihmal etmeyin.

YOĞURT

Hem lif hem de magnezyum kabızlığın giderilmesini destekleyebilir, ancak yardımcı olabilecek başka bir kaynak daha vardır: probiyotikler veya canlı bakteriler. Araştırmalar, probiyotiklerin midede denge oluşturmaya katkıda bulunabileceğini ve probiyotiklerdeki iyi bakterilerin sindirim sisteminizdeki koşulları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini, böylece daha düzenli bir sıklıkta etkili bir şekilde işlev görebileceğini ve boşaltabileceğini öne sürüyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yemeklerinize daha fazla lif katmanın kolay bir yolu, bol miktarda yapraklı yeşillik pişirmektir. Liflere ek olarak, yapraklı yeşillikler, kabızlığa yardımcı olabilecek önemli bir mineral olan bol miktarda magnezyum içerir.

AVOKADO

Avokado tostu, sabahlarınız için damak tadınızı lezzetli bir kahvaltıyla beslemekten daha fazlasını yapabilir. Bu meyve, önemli miktarda lif, magnezyum ve sorbitol içeriyor. Avokado ayrıca, daha hızlı bir sindirim sistemini destekleyerek kabızlığı önleyebilen çözünür ve çözünmez lif içerir.

ÖĞÜTÜLMÜŞ KETEN TOHUMU

Öğütülmüş keten tohumu, hareket halindeyken harika bir atıştırmalıktır. Bulgular, keten tohumlarının glikoz seviyelerini (başka bir deyişle kan dolaşımındaki şekeri) azaltabileceği ve vücudun sindirim sürecini basitleştirebilir.

AHUDUDU

Kabızlık sorunlarına yardımcı olabilecek tatlı, lezzetli, yüksek lifli bir yiyecek arıyorsanız, bir avuç ahududu deneyin.

CHIA TOHUMLARI

Chia tohumları sindirim sisteminizin sorunsuz bir şekilde akmasına yardımcı olmada büyük rol oynayabilir. Chia tohumları yemek, aşırı yiyeceklerin vücudunuzu güvenli bir şekilde terk etmesi için açık bir yol sağlayabilir.