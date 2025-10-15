Yeni kılavuz yalnızca “lif tüketin ve su için” tavsiyesinin ötesine geçerek, hangi gıdaların gerçekten etkili olduğunu somut verilerle ortaya koydu.

İki uluslararası dergide aynı anda yayımlanan rapor, 75 klinik çalışmanın analizine dayanıyor veçarpıcı sonuçlar içeriyor.

Araştırmaya göre, günde iki -üç kivi tüketmek bağırsak hareketlerini belirgin biçimde artırıyor.

Çavdar ekmeği ile magnezyum ve sülfat açısından zengin mineralli sular da sindirimi destekliyor.

Psyllium lifi, bazı probiyotikler ve magnezyum oksit takviyeleri de etkili bulundu.

Buna karşılık, genel yüksek lifli diyetlerin ve sinameki gibi bitkisel müshillerin kabızlık üzerinde anlamlı bir fayda sağlamadığı da tespit edildi.

Yeni kılavuz, hastalara tek tip öneriler yerine dışkı sıklığı, kıvamı ve ıkınma düzeyi gibi bireysel semptomlara göre beslenme önerileri sunuyor. Genel lif alımının sağlığa faydalı olduğu ancak kabızlık için tek başına yeterli bir çözüm olmadığı vurgulanıyor.

Çalışmalarda, magnezyum oksit takviyesinin bağırsak hareketlerini haftada ortalama dört kez artırdığı, dışkı kıvamını yumuşattığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği görüldü. Kivinin ise geleneksel lif takviyelerine benzer, hatta bazı durumlarda daha iyi sonuçlar verdiği belirtildi. Çavdar ekmeği dışkılama sıklığını artırsa da bazı kişilerde şişkinliğe yol açabileceği için herkese uygun olmayabilir.

Magnezyum, kalsiyum ve sülfat bakımından zengin mineralli suların, günde 0,5 ila 1,5 litre arasında tüketildiğinde altı hafta içinde kabızlık semptomlarını belirgin şekilde azalttığı saptandı.

Araştırmacılar, diyet değişikliği yapmadan önce bireylerin sağlık durumlarını göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle yüksek mineralli suların kalp veya böbrek rahatsızlığı olan kişiler için uygun olmayabileceği belirtiliyor.

Yeni kılavuzun, kronik kabızlığın yönetiminde bilimsel temelli beslenme önerilerine dayanan yeni bir dönemi başlattığı ve yakın zamanda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi tarafından da benimsenmesinin beklendiği ifade ediliyor.