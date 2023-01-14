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Kablo hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda kablo hırsızlığına karışan şüpheliler yakalandı. 

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:54
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Kablo hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kablo hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kablo çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Düziçi İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Çiftlik Mahallesi, Defne Sokakta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını kısa sürede aydınlattı.

Şüpheli Ö.O. ve Ş.K. çalınan kabloların bir kısmı ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


(Kaynak: İHA)

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