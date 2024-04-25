Kablo koptu, trafik karıştı

Kaynak: İHA
Kablo koptu, trafik karıştı
Düzce'nin Burhaniye ve Şerefiye Mahallesi'nde elektrik kablosunun kopması nedeniyle birçok ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Kesintiden etkilenen Çoban Kavşağı'nda trafik ışıkları da çalışmayınca trafik kilitlendi.

Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki kablonun kopması ile Burhaniye ve Şerefiye Mahallesi'nde elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisinden en çok etkilenen bölgelerden biri de Çoban Kavşağı oldu. Kesintiden dolayı trafik ışıkları çalışmayınca kavşakta yoğun bir trafik oluştu ve trafik kilitlendi.

Durumun farkına varan yetkililer, Çoban Kavşağı'na çok sayıda trafik polisi sevk etti. Ekipler, trafik alışını yönlendirerek trafiği rahatlatmak için çalışmalara başladı.

Düzce Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de olay yerine gelerek arızayı gidermek için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra elektrik kesintisi giderildi ve trafik normale döndü.

Yetkililer, benzer elektrik kesintilerinin tekrar yaşanmaması için vatandaşlardan elektrik tesisatlarını kontrol etmelerini ve herhangi bir sorun fark etmeleri halinde yetkililere bildirilmesini rica etti.

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