Kablolar bomba gibi patladı. 10 sokak karanlığa gömüldü

Kaynak: İHA
Kablolar bomba gibi patladı. 10 sokak karanlığa gömüldü
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde trafoda çıkan yangın elektrik kablolarına sirayet etti. Elektrik kabloları adeta bomba gibi patlarken, 10 sokak karanlığa gömüldü.

Patlama Çayırova Mahallesi 5210. Sokak’taki trafoda meydana geldi. Trafoda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın çevre sokaklardaki elektrik kablolarına sirayet etti.

Alevlere teslim olan elektrik kablolarında patlamalar meydana geldi. Gökyüzünün karanlığını alev ve patlamalar aydınlattı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. 10 sokak karanlığa gömülürken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Çayırova Mahallesi muhtar adayı Ahmet Yılmaz, “İftar vakti trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın akabinde elektrikler kesildi. Mahallemizin eski, trafoların yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Mahallemizin altyapıyla ilgili sorunları var. Trafolar kaldırmıyor, mahallemizin bir kısmında elektrik yok” dedi.

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