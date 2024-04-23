Kabus geri döndü! Giresun'da hastanede yatan bile var

Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte yaz aylarının kabusu geri döndü. Doğu Karadeniz Bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte Gümüşhane'de kene vakaları görülmeye başladı.

Yılın ilk Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. KTÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, konuya dair açıklamalarda bulundu.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktardı.

Yeni başlayan vakaların var olduğunu söyleyen Yılmaz, “Yatmakta olan bir hastamız var. Gripten dolayı bir yoğunluğumuz vardı KKKA vakaları bize danışılıyor Gümüşhane’den daha çok hastalar. Gümüşhane’de hastanedeki arkadaşlarımıza takip edebilecekleri kadar takip etmeleri eğer durum sıkıntıya girerse bize göndermelerini istiyoruz. Trombositi çok düşen bir hastamızı bu şekilde aldık vakalar var Türkiye genelinde artmaya başladı” diye konuştu.

"HAZİRAN-TEMMUZ AYLARI VAKALARIN EN YOĞUN OLAN DÖNEM"

Kene vakalarının özellikle Haziran ve Temmuz aylarında yoğun olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Haziran-Temmuz ayları vakaların en yoğun olan dönem. Bölgemiz açısından hastanelerdeki rakamlar 200-300’ü buluyor. Geçen sene bir hastamız KKKA nedeniyle vefat etti. Alınan mikrobun türüne sayısına bağlı olarak vücudun ona karşı vermiş olduğu cevaba bağlı olarak destek tedavisinin durumuna bağlı olarak tepkiler değişiyor, ölümler de olabiliyor” dedi.

"SAHİL BÖLGESİNDEKİ KENELERDE KKKA BEKLENEN BİR DURUM DEĞİL"

Yılmaz, sahil bölgelerinde görülen kenelerin KKKA açısından bir tehlike oluşturmadığını ifade ederek, “Özellikle fındık zamanı kenenin ısırdığı kişiler başvuruyor. Sahil bölgesindeki kenelerde KKKA beklenen bir durum değil. O keneler bunu taşımıyor. Kelkit Vadisi bölgemiz önemli. Kelkit Vadisi Çoruh’un geçtiği yerlerdeki bölgelerde çok tepeler değil ama daha aşağılarda bu tür keneler var. Karadeniz’deki kenelerin rengi siyahımsı oluyor, onlar bunu taşımıyor. Gümüşhane, Kelkit tarafındaki kenelerin kahverengimsi rengi mevcut onlar tehlikeli keneler oluyor. Korunma olarak ta, otlu bölgelere gittiğimiz zaman paçalarımızı çoraplarımızın içerisine koyalım. Eve geldiğimiz zaman da tüm vücudumuzu kene açısından kontrol edelim” açıklamasında bulundu.