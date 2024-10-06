Kabus geri dönüyor. Meteoroloji yeni hafta için uyardı. Şemsiyenizi yağmurluğunuzu hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın kuzey ve batısı, İzmir'in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kırklareli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kırklareli çevrelerinde sabah saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

- Edirne: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

- Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı, 22°C

- Kocaeli: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

- Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 27°C

- Denizli: Az bulutlu ve açık, 31°C

- İzmir: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

- Muğla: Az bulutlu ve açık, 29°C

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

- Adana: Az bulutlu ve açık, 35°C

- Antalya: Az bulutlu ve açık, 29°C

İç Anadolu Bölgesi

- Ankara: Az bulutlu ve açık, 29°C

- Çankırı: Az bulutlu ve açık, 30°C

- Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 29°C

- Konya: Az bulutlu ve açık, 30°C

Batı Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

- Bolu: Az bulutlu ve açık, 29°C

- Düzce: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 30°C

- Kastamonu: Az bulutlu ve açık, 28°C

- Zonguldak: Az bulutlu ve açık, 26°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

- Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

- Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

- Tokat: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu hava bekleniyor.

- Erzurum: Az bulutlu, 22°C

- Kars: Az bulutlu, 19°C

- Malatya: Az bulutlu, 27°C

- Van: Az bulutlu, 21°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 32°C

- Gaziantep: Az bulutlu ve açık, 32°C

- Siirt: Az bulutlu ve açık, 31°C

- Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, 33°C