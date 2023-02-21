Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek ölüm aylığı şartları belli oldu. Kaç gün prim gerekiyor

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, Deprem felaketinde hayatını kaybeden çalışanların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanıyor.Aylığın bağlanması için gerekli prim gün sayısı koşullarının karşılanması gerekiyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu şartlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Deprem nedeniyle vefat edenler eğer emeklilerse bunların maaşları bir şarta tabi tutulmadan hak sahiplerine bağlanabiliyor. Eğer aktif olarak çalışıyorlarsa 4A'lı işçi, 4B'li Bağ-Kur'lu, 4C'li memur olarak çalışıyorlarsa burada temel bir şart var o da 1800 gün primlerinin yatmış olması gerekiyor."

"PRİMLER HAK SAHİPLERİNE BİR DAFAYA MAHSUS ÖDENİYOR"

4A'lı işçilerin hak sahiplerine ise en az 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim sayısı koşulu ile ölüm aylığı bağlanıyor. Bu koşulları sağlamayanlar için bir defaya mahsus toplu ödeme yapılıyor sürekli aylık bağlanmıyor.

Zengin, prim koşulunu yerine getirmeyenler için toptan ödeme yapıldığını belirterek, "Bu toptan ödeme de kişinin primleri çalışan adına ödenen primleri bir defaya mahsus olmak üzere hak sahiplerine ödeniyor" dedi.

'ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILABİLİR'

Afet durumlarında ölüm aylığı koşullarında esnekliğe gidilebilmesi de mümkün..

1999 depreminde bu sürenin 360 güne düşürüldüğünü aktararak, "Bu konuda da belki ilerleyen günlerde adım atılma, çalışma yapılma ihtimalini değerlendiriyorum" diye konuştu.