Kaçak akaryakıt operasyonu

Kaynak: İHA
Kaçak akaryakıt operasyonu
Karabük'te polis ekiplerinin kaçak akaryakıt operasyonunda yakıt ve tankere el konulurken bir şahıs hakkında da işlem başlatıldı


Kaçak akaryakıt operasyonuna dair aktarılan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, bir kamu kurumuna kalorifer yakıtı temin eden bir firmaya ait tankere yakıt dağıtımı sırasında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonu gerçekleştiren ekipler, bahse konu otomobilde yaptıkları denetimde “zula” olarak ifade edilen kaynaklı ayrı bir bölme ve bu bölmeye ait ayrı bir vana olduğunu ortaya çıkardı. Tankerin tüm bölümlerden ayrı ayrı numuneler alınnarak, karışımlı fuel oil olduğu düşünülen 18 bin 820 litre yakıt ve zula düzeneği olan tankere el konuldu. Kaçak akaryakıtın olduğu Tanker şoförü M.Ö. ve firma yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

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