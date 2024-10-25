Kaçak alkol fabrikasına operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak alkol fabrikasına operasyon

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak alkol fabrikasına yapılan baskında 28 bin 340 litre etil alkol ile piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan malzemelere el konuldu. Operasyonla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesi Bahtılı köyünde tespit edilen kaçak alkol fabrikasında arama yapıldı.

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Aramalarda 28 bin 340 litre etil alkol, 7 bin 400 adet 5 litrelik, 310 adet 30 litrelik boş bidon, 8 bin adet şişe kapağı, 2 bin adet boş aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 adet damıtma makinesi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 15 adet fişek olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ürünlere el konuldu.

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Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği açısından uygun olmayan ortamda üretilen ve insan sağlığına zararlı sahte alkollerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan 14 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.

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