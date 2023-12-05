Kaçak avcılara baskın. Yüzlerce saka florya ve iskete kuşuna el konuldu

Saka, Florya ve iskete...Ötücü üç kuş cinsi...Yakalaması, satılması ve hatta beslenmesi bile yasak. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Yüzlerce kuşa el konuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kaçak avcılara baskın. Yüzlerce saka florya ve iskete kuşuna el konuldu

Geçim kuşu...Saka, Florya ve İskete...İstanbul'da ekim ve kasım aylarında geçim yapıp, sıcak bölgelere geçiş yapar. İşte bu dönemde geçiş yapan bu üç cins kuşun yakalanması yasak. Hem satılması hem de kafeste bile beslenmesi yasak. Cezaya tabii...

saka55556666.jpg

Nesli tükendiği için yasaklı kuşlar listesinde yer alan saka, florya ve iskete kuşlarının pazarda satıldığı ihbarını alan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri polis desteğiyle baskın düzenledi.

kus-kkkaa55.jpg

Baskında, kaçak avlanan yüzlerce saka kuşuna el konuldu.

sakakka66.jpg

Sakalarla birlikte yüzlerce 224 iskete kuşu ve 24 florya kuşu kafeslerle birlikte el konuldu. Binlerce lira ceza kesildi

iskete33444.jpg

Kuşların ne yapılacağı belliydi. Kafeslerin kapıları açıldı ait oldukları doğaya azad edildi.

iskete55666.jpg

Resimdeki kuşların hepsi erkek iskete kuşu. Göğsündeki limoni sarılıktan belli. Yakalayanlar dişiler salmışlar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Sosyal Medya üzerinden açıklama yaptı

iskete222333.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

florya112.jpg

Kafesler açıldı, kuşlar böyle mutluluğa uçtu.

iskete33444-001.jpg

İlgili Haberler
Cem Küçük'ten sendika başkanına asgari ücret tepkisi. Canlı yayında isyan etti
Merkez Bankası enflasyonun sorumlusunu buldu. Bakın o sorumlu kim çıktı
Öne Çıkanlar
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka fon davasının nereye varacağını açıkladı. 'Fatih Terim ne yapacak duydum' dedi
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Denizcilikte telsiz kanalları hangileridir?
Son Haberler
Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi Yaşam
Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi
Bağ evinde çıkan yangına uykuda yakalanan iki kişi hayatını kaybetti Gündem
Bağ evinde çıkan yangına uykuda yakalanan iki kişi hayatını kaybetti
Üç dönemin mimarisi bu binada saklı Kültür Sanat
Üç dönemin mimarisi bu binada saklı
Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik telgrafı. Telgrafın tellerine kartal mı konar Gündem
Erdoğan’dan Hasan Arat’a tebrik telgrafı. Telgrafın tellerine kartal mı konar
Böyle arkadaş düşman başına! Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti Gündem
Böyle arkadaş düşman başına! Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti
Keçiörengücü geriden gelip Muş'u devirdi Spor
Keçiörengücü geriden gelip Muş'u devirdi
Park halindeki kamyonda yangın çıktı Gündem
Park halindeki kamyonda yangın çıktı