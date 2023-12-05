Kaçak avcılara baskın. Yüzlerce saka florya ve iskete kuşuna el konuldu

Geçim kuşu...Saka, Florya ve İskete...İstanbul'da ekim ve kasım aylarında geçim yapıp, sıcak bölgelere geçiş yapar. İşte bu dönemde geçiş yapan bu üç cins kuşun yakalanması yasak. Hem satılması hem de kafeste bile beslenmesi yasak. Cezaya tabii...

Nesli tükendiği için yasaklı kuşlar listesinde yer alan saka, florya ve iskete kuşlarının pazarda satıldığı ihbarını alan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri polis desteğiyle baskın düzenledi.

Baskında, kaçak avlanan yüzlerce saka kuşuna el konuldu.

Sakalarla birlikte yüzlerce 224 iskete kuşu ve 24 florya kuşu kafeslerle birlikte el konuldu. Binlerce lira ceza kesildi

Kuşların ne yapılacağı belliydi. Kafeslerin kapıları açıldı ait oldukları doğaya azad edildi.

Resimdeki kuşların hepsi erkek iskete kuşu. Göğsündeki limoni sarılıktan belli. Yakalayanlar dişiler salmışlar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Sosyal Medya üzerinden açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

Kafesler açıldı, kuşlar böyle mutluluğa uçtu.