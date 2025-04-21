Kaçak avcılara operasyon: 3 şahsa ceza yağdı!

Kaynak: İHA
Kaçak avcılara operasyon: 3 şahsa ceza yağdı!

Aksaray'da barajda kaçak avcılara yönelik suçüstü yakalanan 3 kişiye ceza yağdı.

Operasyon, Mamasın Barajında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekibi barajda 3 şahsın kaçak avlandığını belirledi.

Bunun üzerine hemen harekete geçen jandarma ekipleri tekneyle baraja açılıp kaçak avlanan şahıslara operasyon yaptı. Operasyonda M.T., S.Ç. ve E.T. isimli 3 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların yakaladığı 50 kilo sazan cinsi balık tekrar baraj sularına bırakıldı.

Olay yerinde ele geçirilen şahısların kullandığı 1 adet şişme bot, 2 adet her biri 200 metre uzunluğunda balık ağına el konuldu.

3 şahsa da 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten dolayı kişi başı 37 bin 770 lira olmak üzere toplam 113 bin 310 lira idari para cezası kesildi.

aw437492-01.jpg

aw437492-02.jpg

Son Haberler
AFAD’dan Zap Suyu’nda nefes kesen operasyon: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı!
Zap Suyu'nda nefes kesen operasyon!
Yüz binlerce işçiye müjde! Bakan Işıkhan'dan maaşlara zam açıklaması
Yüz binlerce işçiye müjde! Bakan Işıkhan'dan maaşlara zam açıklaması
Bir kaşık sirke, bin dertten koruyor! Uzmanlar anlattı
Bir kaşık sirke, bin dertten koruyor! Uzmanlar anlattı
Werner Lorant’ın 6-0’lık Galatasaray derbisi sonrası tepkisi yıllar sonra ortaya çıktı
Werner Lorant’ın 6-0’lık Galatasaray derbisi sonrası tepkisi yıllar sonra ortaya çıktı
Kaçak avcılara operasyon: 3 şahsa ceza yağdı!
Kaçak avcılara operasyon: 3 şahsa ceza yağdı!