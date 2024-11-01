Kaçak avcıları, jandarma devriyedeyken yakaladı

Kaynak: İHA
Kaçak avcıları, jandarma devriyedeyken yakaladı

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyü mevkiinde yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye 14 bin 796 TL para cezası kesilerek, av tüfeklerine el konuldu.

Yeniaslanbaşar köyünde, asayiş devriyesi yapan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli şahsı tespit ettiler. Şahısların bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, şahısların kaçak avcı olduklarını tespit ettikten sonra, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, yasa dışı avlanan ve avlaması yasak olan hayvanları avlamak isteyen gözaltına alınan şahısların av tüfeklerine el koydu. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından avcılara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 14 bin 796 TL idari para cezası kesildi.

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