Kaçak avlananlara ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak avlananlara ceza yağdı

Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplamda 89 bin 189 TL para cezası ile 650 bin TL tazminat bedeli talep edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı sınırlarındaki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda duyulan silah sesleri üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde bir erkek yaban keçisinin kaçak avlandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan takip sonucu 1 kişi suçüstü yakalanırken, 2 kişinin kimlik tespiti yapıldı. Yasa dışı avlanan şahıslara toplamda 89 bin 189 TL idari ceza kesildi. Ayrıca, yaban hayatına verilen zarar nedeniyle 650 bin TL tazminat bedeli talep edildi. Şahıslara, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ettikleri için yasal işlem de uygulandı.

Kaçak avlananlara ceza yağdı

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