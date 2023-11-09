Kaçak botoks ilacı satıcıları yakayı ele verdi

İstanbul'da yasadışı yollarla temin ettikleri dolgu ve botoks ilaçlarını el altından güzellik merkezlerine satmaya hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dolgu ve botoks malzemesi ele geçirildi

KAYNAK: DHA
Kaçak botoks ilacı satıcıları yakayı ele verdi

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan temin ettikleri botoks ve dolgu ilaçlarını el altından güzellik merkezlerine satan 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler kamu zararına sebep olup halk sağlığını riske atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis , kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde kullanılan maddi değeri yüksek ilaçların şüpheliler tarafından kaçak yollarla yurt dışından kentte getirilip 2 ayrı depoda saklandığını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 15 bin 159 dolgu malzemesi ile işlem sırasında kullanılan malzemeler, bin 407 tıbbi cihaz, 154 botoks ilacı, 206 botoks cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme Gündem
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme
Yaşlı adam evinde ölü bulundu Gündem
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek Dünya
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu Magazin
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi Dünya
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz Gündem
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz