Kaçak bungalovlara kepçe

Kaynak: DHA
Kaçak bungalovlara kepçe

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ruhsatsız 11 bungalov ve benzeri yapı yıkıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaçak bungalov ve bungalova benzer 11 yapı, belediye ekiplerinin kepçesiyle yıkıldı.

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Kartepe Belediyesi ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonunda Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan ve kaçak olduğu belirlenen bungalov ve benzeri 11 yapıyı yıktı.

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Sağlıklı ve planlı kentleşme, sürdürülebilir güvenli bir yaşam için hayati bir öneme sahip. Ülkemizde ve dünyada bu konuda maalesef çok üzücü hadiseler de yaşandı. Kartepe'mizi gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli bir kent olarak miras bırakmak istiyoruz. Bizler emanetçiyiz. Emanete en doğru şekilde sahip çıkmak bizim temel görevimiz. Bu sorumluluğu da yasal mevzuat, şehir plancılığı bilimi ve kent estetiği ilkeleri doğrultusunda titizlikle takip ederek yerine getiriyoruz. Kartepe’mizin tüm güzelliklerini koruyacağız” ifadelerini kullandı.

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