Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na eklenen geçici madde ile 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinden 2025 yıllık aidatları alınmayacak, önceki dönemlere ait aidat borçları da herhangi bir işleme gerek kalmaksızın silinmiş sayılacak.

Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılan değişiklikle de marinalar, liman ve kıyı tesisleri kanun kapsamına dahil edildi, gemi ve deniz turizmi araçlarında konaklayan kişiler için kimlik bildirim yükümlülüğü netleştirildi.

Aynı kanunda idari para cezalarının tekrarında uygulanacak yaptırımlar artırıldı ve dördüncü ihlalde işletme ruhsatının iptal edileceği hükme bağlandı.

BELGESİZ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE HER BİR İLAN İÇİN 25 BİN LİRA CEZA

Turizmi Teşvik Kanunu'na eklenen hükümlerle ise belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım ve satışına yönelik yaptırımlar artırıldı. Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışının yapılması amacıyla ilan veren konaklama işletmesine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bakanlık, ihlale konu içeriklere erişimin engellenmesine karar verebilecek.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndaki değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yönetimindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalarda yapılacak restorasyon sırasında gerekli arkeolojik çalışmaların Başkanlıkça yürütülmesi hükme bağlandı.

BAŞVURU YAPMAYAN TAHLİYE EDİLECEK

Vakıflar Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, vakıf yoluyla ortaya çıkmış olup zaman içinde Hazine, belediye, özel idare, köy veya diğer kamu tüzel kişileri ile bunlara bağlı kurum ve işletmelerin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakıflara devredilecek.

Bu kapsamda, söz konusu kurumların mülkiyetinde bulunmakla birlikte doğrudan vakfedilmiş olan ya da vakıf kaynaklarıyla inşa edilen, onarılan veya ilave yapılarak katkı sağlanan yapılar da vakıf kültür varlığı sayılacak.

İntifa hakkı kapsamında olan mazbut vakıflar ile Genel Müdürlük tarafından geçici olarak yönetilen vakıfların yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 40'ı yönetim ve temsil gideri olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılacak.

Kanuna eklenen geçici maddeyle, Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya mazbut vakıflara ait taşınmazlarda kiracılık ilişkisi nizalı şekilde devam edenler, 30 Haziran 2025'ten önce işgalci durumda olanlar ve taşınmazları ticari amaçla kullanan mevcut kiracılar için yeni bir düzenleme getirildi.

Buna göre, bu kişilerin Genel Müdürlüğe herhangi bir borcunun bulunmaması, açtıkları davalardan tüm masrafları üstlenerek kayıtsız şartsız feragat etmeleri ve yeni belirlenecek kira bedeli ile şartlarını kabul etmeleri halinde, yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapmaları koşuluyla 5 yıla kadar kira sözleşmesi yapılabilecek.

Bu kapsamda başvuru yapmayan veya Genel Müdürlüğün belirlediği sözleşmeyi imzalamayan işgalciler, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükmü doğrultusunda tahliye edilecek. Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkili olacak.

ÇANAKKALE SAVAŞLARI İLE İLGİLİ UNSURLAR "KORUNMASI GEREKLİ TAŞINIR KÜLTÜR VARLIĞI" SAYILACAK

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun'da ise Koruma Komisyonuna ilişkin bazı ifadeler güncellendi ve komisyon kararlarına kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişilerin uyma zorunluluğu getirildi.

Tarihi alanda işlenen suçlara ilişkin davalarda, iddianamenin bir örneği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına gönderilecek ve Başkanlık talep halinde davalara katılabilecek.

Tarihi alanın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek. Alandaki ormanların bakımı ve korunması yangın ve zararlılarla mücadele Orman Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Tarihi alanla bağlantılı bazı noktalar, Cumhurbaşkanı kararıyla "Tarihi alan bağlantı noktası" olarak belirlenebilecek ve bu alanlara ilişkin tüm işlemler aynı mevzuat kapsamında yürütülecek.

Çanakkale Savaşları ile ilgili silah, teçhizat, kıyafet ve belge gibi unsurlar "korunması gerekli taşınır kültür varlığı" sayılacak ve bunlara ilişkin usuller, Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Başkanlık, Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alana ilişkin müze kurabilecek, bu müzeler "devlet müzesi" statüsünde olacak ve çalışma usulleri çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Ayrıca, belirli işlemlerde Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunlu olacak.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle de kamu kurumlarından görevlendirilenlere ödenecek harcırahların usulü netleştirildi.

Vakıfta istihdam edilebilecek personel sayısı 200'e kadar belirlenerek Cumhurbaşkanı'na bu sayıyı iki katına kadar artırma yetkisi verildi. Vakfın toplam personel giderlerinin, bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamayacağı hükme bağlandı.