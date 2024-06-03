Kaçak FETÖ'cü yakayı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kaçak FETÖ'cü yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün Adliye yapılanmasında olan hakkında 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı. FETÖ'cü şahıs cezaevine teslim edildi.

FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakayı ele verdi.

FETÖ’ye dair yapılan operasyona dair aktarılan bilgilere göre, Afyonkarahisar'da aranan şahıslara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Güvenlik ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan dolayı hakkında 2016 yılında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünde sözde adliye yapılanmasında yer alan 5 yıl kesinleşmiş hükmü bulunan B.Ü. Bolvadin'de yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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