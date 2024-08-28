Kaçak göçmen botunu ezip geçtiler. Akdeniz'de barbarlık

İspanya kıyılarına yaklaşan kaçak göçmen botu, devriye botundaki polislerin hışmına uğradı. Dakikalarca Faslı kaçak göçmenlerin botunu dakikalarca takip eden İspanyol Guardia Civil polis gücü, öyle bir hamle yaptı ki görenler inanamadı. Çünkü, polis botu, göçmen botunun üzerinden geçti.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İspanyol polis botu, devriye sırasında dört kişinin bulunduğu botun İspanya kıyılarına yaklaştığını görünce önleme harekatı yaptı. Ancak bu harekat, İspanyol polislerin hamlesiyle kötü bitti. Çünkü, uzun takibin ardından İspanyol Guardia Civil polis gücünün botu, kaçak göçmenlerin botunun üerinden geçti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Mellila'ya yaklaşan zodiac tipi şişme botun çevresinde İspanyol polisler manevra yaparak, durdurmak istedi. İşte bu sırada polis botu üzerinde dört kişi bulunan botun üzerinden geçti. Böylece kovalamaca bitmiş oldu.

İspanya emniyet yetkilileri olaydan kimsenin zarar görmediği, bottaki kişilerin 'İspanya'ya düzensiz bir şekilde girmeye çalıştığını' savundu.

'İSPANYA SORUŞTURMA AÇMA SORUMLULUĞUNU ALMALI'

Fas İnsan Hakları Derneği, İspanya polisinin müdahalesi 'şiddetli ve tehlikeli' olarak nitelendirildi. Dernek yetkilileri, "İspanyollar tamamıyla sorumludur ve soruşturma açma sorumluluğunu almalıdır" açıklaması yaptı.