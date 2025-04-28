Kaçak göçmen dolu TIR Sakarya'da yakalandı! Şoke eden görüntüler

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde Arnavutluk plakalı TIR'ın dorsesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı.

Göçmenler, Sakarya Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan Arnavutluk uyruklu TIR şoförü A.F. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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