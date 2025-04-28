Kaçak göçmen dolu TIR Sakarya'da yakalandı! Şoke eden görüntüler

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, Arnavutluk plakalı TIR’da 46 kaçak göçmen yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan günü Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde Arnavutluk plakalı TIR'ın dorsesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 kaçak göçmen yakaladı.

kacak-gocmen-dolu-tir-sakaryada-yakalandi-sofor-tutuklandi-yenicag-2.jpg

Göçmenler, Sakarya Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan Arnavutluk uyruklu TIR şoförü A.F. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvacık’ta kaçak göçmen operasyonu: 12'si çocuk 29 kişi lastik botta yakalandı!Ayvacık’ta kaçak göçmen operasyonu: 12'si çocuk 29 kişi lastik botta yakalandı!

kacak-gocmen-dolu-tir-sakaryada-yakalandi-sofor-tutuklandi-yenicag-3.jpg

Van'da göçmen kaçakçılarına tutuklamaVan'da göçmen kaçakçılarına tutuklama

Son Haberler
'Halo' Develi’de görüldü
'Halo' Develi’de görüldü
İsrail'den UNRWA duruşmalarına tepki
İsrail'den UNRWA duruşmalarına tepki
İspanya karanlığa gömüldü! 10 saati bulabilir
İspanya karanlığa gömüldü! 10 saati bulabilir
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Yüzücü Aysu Türkoğlu tarihe geçti
Yüzücü Aysu Türkoğlu tarihe geçti