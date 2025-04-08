Kaçak göçmenler, koyunların yanında yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaçak göçmenler, koyunların yanında yakalandı!

Amasya'da polisin yol kontrolünde koyun yüklü 2 TIR durduruldu. Yatak kısmında ise Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförleri gözaltına alındı.

Kars'tan yola çıkıp peş peşe İstanbul yönüne giden koyun yüklü 2 TIR, kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda arama yaptı.

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Aramalarda, TIR'ların 2 katlı yatak kısımlarında yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

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Uyurken bulunan göçmenler, güçlükle uyandırıldı. TIR şoförleri gözaltına alınırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaçak göçmenler, koyunların yanında yakalandı!

Kaçak göçmenler, koyunların yanında yakalandı!

Kaçak göçmenler, koyunların yanında yakalandı!

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