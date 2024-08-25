Kaçak göçmenler öyle bir yerden çıktı ki görenler şaştı kaldı. Nefes almak için düzenek kurmuşlar

Kaynak: DHA
Kaçak göçmenler öyle bir yerden çıktı ki görenler şaştı kaldı. Nefes almak için düzenek kurmuşlar

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısına yurt dışına çıkmak için gelen bir otomobilin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan 1'i kadın 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Edirne Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı Pazarkule Gümrük Kaçak İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

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Çalışma kapsamında yurt dışına çıkış yapmak üzere Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na gelen otomobilde arama yapıldı. Aramada aracın arka koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu erkek ile Filistin uyruklu 1 kadın olmak üzere 2 kaçak göçmen yakalandı, sürücü S.K., gözaltına alındı.

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Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi konulduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücü S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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