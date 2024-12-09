Kaçak göçmenler polisten kaçamadı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine Dereköy Sınır Kapısı istikametine giden ticari araç ile otomobili durdurmak istedi. Ticari araç ihtara uymadı polisten kaçmaya çalıştı. Kaçarken Demircihalil köyü yakınlarında kaza yaptı. Sürücü kaçarken, araçta bulunan 3 kaçak göçmen yakalandı.

Ekiplerin ihtarına uymayan 34 CFB 765 plakalı otomobil ise bir süre sonra kazanın olduğu bölgeye geldi.

Otomobili durduran ekipler insan kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili 2 araç çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.