Kaçak Göçmenler sınır dışı edilmemek için çatıda uyumaya başladı.

Kaçak göçmenler, taciz olaylarıyla ve Türk bayrağına yaptıkları hakaretlerle gündem olurken son olarak yaşanan olaylardan sonra İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı operasyon kapsamında binlerce kaçak göçmen yakalandı ve sınır dışı edildi. Bunun üzerine kaçak göçmenler,polis baskınlarında yakalanmamak için çatılarda uyumaya başladı.

TikTok'ta paylaşım yapan kaçak göçmenler sosyal medyanın gündemine oturdu.